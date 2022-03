Le chiffre d'affaires d'Agthia Group a augmenté pour atteindre 3 milliards AED en 2021, suite au lancement de la Vision stratégique pour 2025

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 09 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Agthia Group PJSC, l'une des principales sociétés spécialisées dans les aliments et les boissons de la région, a annoncé aujourd'hui un chiffre d'affaires net de 3,07 milliards AED pour 2021, soit une croissance de 49 % en glissement annuel, suite à la consolidation et à l'intégration d'acquisitions clés dans l'entreprise.



Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 216 millions AED par rapport à 34 millions AED l'année précédente, dont 83 millions AED de frais ponctuels ont été engagés à la suite d'un examen stratégique du bilan de la société.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, président du conseil d'administration d'Agthia Group, a déclaré : « Les résultats financiers d'Agthia pour 2021 ont mis en évidence une année solide pour l'entreprise dans un contexte de volatilité continue du marché et un environnement économique difficile, alors que le monde se relève de la COVID-19 et fait face à l'inflation. Malgré ces défis, nous avons poursuivi notre exécution disciplinée et méthodique de la stratégie de croissance que nous avons décrite pour Agthia. Nos résultats pour 2021 témoignent de la solidité de notre stratégie et de la qualité de son exécution. »

Alan Smith, président-directeur général d'Agthia Group, a commenté : « En 2021, notre objectif principal était la consolidation de notre division Consumer Business (CBD). Notre activité de fusions et acquisitions tout au long de l'année 2021 démontre notre engagement continu à faire évoluer l'entreprise dans des catégories de biens de consommation rentables et en pleine croissance avec l'acquisition de quatre nouvelles entités dans les segments des Protéines et des En-cas, contribuant à hauteur de 1,07 milliard AED aux ventes. Notre bilan en matière d'optimisation des coûts a également été maintenu tout au long de l'année, alors que nous nous dirigeons vers notre objectif d'amélioration de la productivité de 200 millions AED d'ici 2025. »

La division CBD a représenté 70 % du chiffre d'affaires total du groupe, soit une augmentation de 15 % de sa contribution par rapport à 2020. Les revenus de la division Agroalimentaire se sont élevés à 931 millions AED pour l'année.

Les segments Protéines et produits surgelés et En-cas ont contribué respectivement à hauteur de 656 millions AED et 540 millions AED.

Les segments Eau et boissons, ainsi que Autres produits alimentaires, ont enregistré des revenus de 941 millions AED (l'eau en bouteille préservant la position de leader du marché pour l'année), s'élevant respectivement à 26 % pour le volume et 23 % en termes de valeur nominales.

Les revenus de la division Agroalimentaire ont été stables par rapport à 2020, qui comprenait une commande ponctuelle du Programme alimentaire mondial au 1er trimestre 2020.



Le total des actifs du groupe au 31 décembre 2021 a atteint 6,4 milliards AED suite à la consolidation de nouveaux actifs dans l'entreprise. Le total des capitaux propres s'est élevé à 2,8 milliards AED pour la période.

Le conseil d'administration d'Agthia a recommandé un dividende en espèces de 8,25 % pour le second semestre 2021, soit l'équivalent de 0,0825 AED par action.

À propos d'Agthia

Agthia est une société de premier plan spécialisée dans les aliments et les boissons basée à Abu Dhabi. Fondée en 2004, la société est cotée à la bourse de valeurs d'Abu Dhabi (ADX) et porte le symbole « AGTHIA ». Par l'intermédiaire de Senaat, Agthia Group PJSC fait partie d'ADQ, l'une des plus grandes holding de la région avec un vaste portefeuille de grandes entreprises couvrant des secteurs clés de l'économie diversifiée d'Abu Dhabi.

Demandes des médias :

Mohammed Elbatta

+971.55.5542678

elbatta@beeieg.com

Photos accompanying this announcement are available

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af528d82-a226-4669-b2ff-365fc4236b71

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eea2ae96-04eb-42b2-9194-7988544cd412