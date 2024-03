Aguia Resources Limited est une société multi-matières premières basée en Australie. La société est engagée dans des projets de pré-production de phosphate et de cuivre métallique situés dans le Rio Grande do Sul, l'État le plus méridional du Brésil. Les projets de la société comprennent le projet de phosphate, le projet de cuivre et les actifs de cuivre de Rio Grande. Le projet de cuivre est situé dans le Rio Grande do Sul, l'État le plus méridional du Brésil. La ceinture de cuivre Rio Grande est située à environ 270-300 kilomètres (km) de Porto Alegre, la capitale de Rio Grande do Sul. La cible Salso est située à environ 12 km au nord-ouest du projet Andrade. La cible Piquiri est située à environ 60 km à l'est de la ville de Cacapava do Sul et comprend une zone couverte par six tenements. La cible Estuque est située à environ 33 km au nord-ouest du projet Andrade et comprend une zone avec des affleurements et des travaux historiques d'exploration aurifère, tels que des tranchées et des puits.