Ahmad Hassan Textile Mills Limited a pour principale activité la fabrication et la vente de fils et de tissus. La société est également engagée dans l'égrenage du coton. Ses secteurs d'activité sont l'égrenage, la filature et le tissage. Le segment de l'égrenage est engagé dans la production de coton en peluche à partir de coton brut. Son segment Filature est engagé dans la production de différentes qualités de fil en utilisant des fibres naturelles et artificielles. Le segment du tissage est engagé dans la production de différentes qualités de tissus à partir de fils. Ses produits textiles comprennent le tissu gris en 100 % coton et en mélanges polyester/coton, des chemisiers aux drills lourds, en passant par les twills, les satins et les sheetings, avec une capacité de 40 millions de mètres carrés par an. Son fil est vendu sous la marque MUGHAL. Ses usines de filature et de tissage sont situées à M. M. Road, Chowk Sarwar Shaheed, district de Muzaffargarh. Son usine d'égrenage est située à Chowk Naseer Abad, Tehsil Jatoi.

Secteur Textiles et Cuirs