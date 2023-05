Ahmad Hassan Textile Mills Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 31 mars 2023

Ahmad Hassan Textile Mills Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 966,65 millions de PKR, contre 1 512,79 millions de PKR il y a un an. Le résultat net est de 8,05 millions PKR contre 31,43 millions PKR il y a un an. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 0,95 PKR contre 3,71 PKR il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 0,95 PKR contre 3,71 PKR il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'élève à 3 295,97 millions de PKR, contre 4 247,66 millions de PKR un an plus tôt. Le résultat net est de 96,79 millions PKR contre 176,76 millions PKR il y a un an. Le résultat de base par action des activités poursuivies est de 11,43 PKR contre 20,87 PKR il y a un an. Le résultat dilué par action des activités poursuivies est de 11,43 PKR contre 20,87 PKR il y a un an.