AHOLD DELHAIZE : JP Morgan n'est pas inspiré par le dossier

Données financières EUR USD CA 2020 73 444 M 89 118 M - Résultat net 2020 1 968 M 2 388 M - Dette nette 2020 11 548 M 14 012 M - PER 2020 12,9x Rendement 2020 3,81% Capitalisation 25 906 M 31 466 M - VE / CA 2020 0,51x VE / CA 2021 0,52x Nbr Employés 380 000 Flottant 96,2% Graphique AHOLD DELHAIZE N.V. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AHOLD DELHAIZE N.V. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 26,34 € Dernier Cours de Cloture 24,49 € Ecart / Objectif Haut 22,5% Ecart / Objectif Moyen 7,56% Ecart / Objectif Bas -14,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Frans W. H. Muller President & Chief Executive Officer Peter Agnefjall Chairman-Supervisory Board Natalie M. Knight Chief Financial Officer Ben Wishart Global Chief Information Officer Beschier Jacob Noteboom Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AHOLD DELHAIZE N.V. 5.97% 31 466 SYSCO CORPORATION 1.68% 38 783 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 0.99% 38 327 TESCO PLC 4.32% 32 119 AEON CO., LTD. -0.06% 27 382 KROGER 4.35% 24 355