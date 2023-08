Ahold Delhaize N.V. figure parmi les leaders mondiaux de la grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution de détail aux Etats-Unis (63,5%) : exploitation, à fin 2022, de 2 051 magasins répartis par enseigne entre Food Lion (1 108), Stop & Shop (400), Giant/Martin's (193), Hannaford (185) et Giant Food (165). Le groupe développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site Peapod.com ; - distribution de détail en Europe (36,5%) : exploitation de 5 608 magasins sous les enseignes Albert Heijn (1 228 aux Pays Bas, en Belgique et en Allemagne), Mega Image (956 en Roumanie), Delhaize (830 en Belgique et au Luxembourg), Gall & Gall (603 aux Pays Bas), AB et Ena Food (632 en Grèce), Etos (522 aux Pays Bas), Delhaize Serbia (502 en Serbie) et Albert (335 en République Tchèque). Ahold Delhaize N.V. développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site bol.com. La répartition géographique du CA est la suivante : Pays Bas (19,9%), Europe (16,6%) et Etats-Unis (63,5%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire