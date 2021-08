Ahold Delhaize : Invest Securities relève sa cible

Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Ahold Delhaize avec un objectif de cours relevé de 28,6 à 31,6 euros, notant que le distributeur alimentaire a une nouvelle fois relevé ses guidances annuelles dans une proportion voisine de ses attentes.



Le bureau d'études ajoute que 'le deuxième trimestre en particulier, a largement battu le consensus qui allait jusqu'à intégrer une baisse de CA en comparable de -10% aux Etats-Unis, pour un repli effectif de -1,5%, en nette amélioration séquentielle'.



'Ces performances restent enviables absorbant une surintensité de capital a contrario des stratégies des majors européens du food retail, pour espérer capitaliser sur une croissance supérieure dans les années à venir', poursuit-il.



