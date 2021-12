Ahold Delhaize : UBS rehausse son objectif de cours

UBS maintient sa position 'neutre' sur Ahold Delhaize tout en rehaussant son objectif de cours de 27,5 à 32 euros, une nouvelle cible qui implique un potentiel de progression de 7% pour le titre du distributeur alimentaire belgo-néerlandais.



Dans le résumé de sa note de recherche, il indique que son analyse approfondie de Bol.com suggère une fourchette de valorisation de cinq à sept milliards d'euros et une moyenne de six milliards d'euros.



'Avec un rendement de free cash-flow (FCF) pour les activités coeur de distribution alimentaire de l'ordre de 6%, nous considérons qu'Ahold Delhaize est assez bien valorisé', poursuit le broker.



