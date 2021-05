Ahold Delhaize : Invest Securities ajuste son objectif

Invest Securities estime que Ahold Delhaize a connu un 1er trimestre 2021 résilient face à un 1er trimestre 2020 particulièrement exigeant en CA comme en résultats.



' Le groupe a fait beaucoup mieux qu'un consensus très frileux (CA de 17,3MdsE et EBIT de 707mE pour Factset/IS CA 18,1MdsE et 808mE d'EBIT), avec un EBIT (underlying) de 835mE pour un CA de 18,3MdsE en hausse de +4,2% à données comparables ' indique le bureau d'analyses.



' Certes, la référence encore plus demandeuse du T2 2020 va constituer un nouveau cap à négocier, mais AHDEL se sent déjà dans une posture suffisamment confortable pour relever ses guidances annuelles (+15% de BNA vs 2019). L'Europe qui affiche au T1 une performance robuste constitue un facteur de soutien, avec l'accélération de la croissance d'un modèle omnicanal unique aux Pays Bas, tandis que les USA devraient pouvoir limiter la déperdition d'activité post Covid, grâce au soutien de la conjoncture ' rajoute Invest Securities.



L'analyste estime que si le titre a retrouvé un peu d'allant au plan boursier à l'issue de la présente publication, il nous semble rester singulièrement en retard sur son potentiel.



Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 28 E (contre 29,1 E).



