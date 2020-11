Ahold Delhaize : suivi initié à 'neutre' chez Crédit Suisse

09/11/2020 | 11:55

Crédit Suisse initie une couverture sur Ahold Delhaize avec une opinion 'neutre' et un objectif de cours de 25 euros, estimant que l'action 'intègre déjà dans les cours le modèle d'activité de haute qualité et des initiatives partant de la base'.



Selon lui, 'Ahold Delhaize est exposé au changement mondial disruptif vers de nouveaux concepts de commodité qui ont moins à voir avec les magasins physiques, ce que le marché sous-estime du fait de la forte performance du groupe aux Etats-Unis'.



