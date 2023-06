Ahold Delhaize atteint "environ la moitié" de son objectif de 1 milliard d'euros de revenus hors épicerie

Ahold Delhaize a atteint "environ la moitié" de son objectif d'augmenter les revenus des activités hors épicerie à 1 milliard d'euros d'ici 2025, a déclaré le PDG Frans Muller à Reuters, un effort axé sur la vente de publicités sur les sites web de ses supermarchés et la monétisation des données sur les consommateurs.

Les épiciers comme Ahold Delhaize créent des entreprises qui proposent de la publicité en ligne aux entreprises de biens de consommation, y compris la possibilité pour leurs marques d'apparaître en premier dans les recherches des acheteurs ou de figurer en tant que "produits sponsorisés" - des offres lancées par Amazon.

Ils s'efforcent également d'améliorer la qualité des données qu'ils peuvent vendre aux entreprises de biens de consommation, qui les utilisent à leur tour pour cibler les acheteurs avec des publicités pour leurs produits.

M. Muller a déclaré qu'Ahold Delhaize, qui possède des chaînes de supermarchés telles que Stop & Shop aux États-Unis et Albert Heijin aux Pays-Bas, utilise les recettes publicitaires pour maintenir les prix des denrées alimentaires à un niveau plus bas, alors que l'inflation persiste en Europe et aux États-Unis.

"Nous réinvestissons dans nos activités ce que nous tirons des recettes des médias de détail pour nous assurer que les consommateurs peuvent s'offrir des produits sains et durables", a déclaré M. Muller.

"Nous devons travailler très dur ensemble, avec la vente au détail et la fabrication, pour maintenir les coûts à un niveau bas", a-t-il ajouté.

M. Muller a refusé de préciser combien Ahold Delhaize gagne chaque fois qu'un acheteur clique sur un produit sponsorisé ou une bannière publicitaire.

Ahold Delhaize, qui possède une entreprise américaine de médias de détail appelée Peapod Digital Labs, travaille sur des projets de lancement d'une agence pour l'Europe qui se concentrera sur les marques qui ne sont pas encore distribuées dans les épiceries du groupe.

Les détaillants se démènent pour rattraper Amazon et Walmart, a déclaré Sean Turner, directeur technique de Swiftly, un fournisseur de solutions technologiques pour le commerce de détail.

Amazon a enregistré un chiffre d'affaires de 11,6 milliards de dollars pour son activité publicitaire au quatrième trimestre, tandis que Walmart a développé son activité publicitaire interne Walmart Connect depuis 2019, date à laquelle il a coupé les liens avec un partenaire publicitaire externe.

"Les détaillants doivent être compétitifs dans les médias de détail pour avoir un avenir", a déclaré M. Turner. "D'autres ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de gagner de l'argent en vendant des produits.

"Ils peuvent vendre à perte et récupérer leurs marges plus tard en vendant des publicités. (Article rédigé par Jessica DiNapoli à New York, complété par Helen Reid à Londres et révisé par Kirsten Donovan)