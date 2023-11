Ahold Delhaize : baisse de 17,1% du BPA trimestriel

Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent en baisse de 17,1% à 0,58 euro au titre du troisième trimestre 2023, avec une marge d'exploitation sous-jacente en repli de 0,6 point à 3,8% pour des revenus en diminution de 2,1% à 21,9 milliards d'euros.



En données comparables et hors essence, les ventes du distributeur alimentaire belgo-néerlandais ont progressé de 3,1%, dont des hausses de 0,9% aux Etats-Unis et de 7% en Europe, avec selon lui une augmentation des parts de marché sur les marchés clés.



Pour 2023, Ahold Delhaize prévoit désormais un free cash-flow entre 2,2 et 2,4 milliards d'euros (et non plus entre deux et 2,2 milliards), mais un BPA sous-jacent légèrement inférieur aux niveaux de 2022 (et non plus autour des niveaux de 2022).



