Ahold Delhaize : bénéfice net en hausse au deuxième trimestre

La Haye (awp/afp) - Le géant belgo-néerlandais de la distribution Ahold Delhaize a publié mercredi un bénéfice net en hausse au deuxième trimestre, mais annoncé le report de l'introduction en bourse de sa société de vente sur internet bol.com.

Le bénéfice net d'Ahold s'est établi à à 603 millions d'euros, contre 540 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, lorsqu'il avait été affecté par la fin des confinements, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 21,4 milliards d'euros, soit une hausse de 15% (+6,4% à taux de change constants) sur un an.

Cette hausse s'explique en "grande partie" par l'inflation, a souligné le directeur exécutif du groupe Frans Muller, cité par l'agence de presse néerlandaise ANP.

"En même temps la maison mère de (la chaîne de supermarchés) Albert Heijn et d'autres chaînes remplit un +rôle de tampon+ en limitant les hausses de prix", a-t-il assuré.

Aux États-Unis, où Ahold Delhaize réalise la plus grande partie de son chiffre d'affaires, celui-ci a augmenté de 7,7% à taux de change constants, à 13,6 milliards d'euros. Les ventes en Europe ont également augmenté.

La marge opérationnelle sous-jacente a été conforme aux attentes, à 4,1%.

Ahold Delhaize table désormais sur une croissance sous-jacente du BPA autour de 5% par rapport aux niveaux de 2021.

A la Bourse d'Amsterdam, le titre du groupe gagnait 7,92% à 28,419 euros vers 10H15 (08H15 GMT), alors que l'indice du marché AEX reculait de 0,18%.

M. Muller a salué un trimestre "solide", malgré des "temps difficiles" pour les consommateurs et les entreprises, se félicitant de "larges assortiments et des offres de produits" et notant "l'adhérence à la consommation de la nourriture à la maison".

"La guerre en Ukraine provoque une crise énergétique sans précédent, les prix des matières premières sont élevés et l'inflation atteint des niveaux record", a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.

"Le budget des ménages est sous pression et le pouvoir d'achat des ménages est en baisse", a-t-il ajouté.

Ahold Delhaize a également annoncé dans un communiqué la suspension de l'introduction en bourse de bol.com qui était prévue au second semestre 2022, assurant qu'il y reviendrait lorsque les conditions du marché actions seront "plus favorables".

