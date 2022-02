Ahold Delhaize : délaissé après ses résultats annuels

Ahold Delhaize lâche plus de 4% à Amsterdam, après la publication par le distributeur alimentaire, au titre de 2021, d'un BPA sous-jacent stable (-0,5%) à 2,19 euros et d'une marge opérationnelle sous-jacente en retrait de 0,4 point à 4,4%, à taux de changes constants.



A 75,6 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe belgo-néerlandais a augmenté de 3,3% hors effets de changes, dont une progression de 2,3% en données comparables et hors essence (+1,9% aux Etats-Unis et +2,8% en Europe).



Ahold Delhaize propose un dividende en hausse de 5,6% à 0,95 euro par action au titre de 2021, et attend une baisse du BPA sous-jacent 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre', ainsi qu'une marge opérationnelle sous-jacente d'au moins 4% pour 2022.



