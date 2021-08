Ahold Delhaize : forte accélération des rachats d'actions

Ahold Delhaize indique ce mardi avoir racheté, au cours de la semaine passée, près de 2,6 millions de ses propres actions ordinaires à un prix moyen de 28,34 euros par titre, soit un montant total déboursé de 73,6 millions d'euros.



Le groupe belgo-néerlandais a ainsi fortement accéléré ses rachats la semaine dernière par rapport à la précédente, puisqu'il n'avait racheté alors qu'un peu moins de 255.000 titres pour un montant de sept millions d'euros.



Jusqu'à présent, le distributeur alimentaire a racheté plus de 25,4 millions d'actions pour 606,9 millions d'euros, dans le cadre de son programme annoncé le 4 novembre dernier et portant sur un montant total d'un milliard d'euros.



