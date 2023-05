Ahold Delhaize : hausse de 10% du BPA au 1er trimestre

Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent au titre du premier trimestre 2023 en croissance de 10,5% à 0,61 euro, avec une marge opérationnelle sous-jacente en baisse de 0,2 point à 4% pour des ventes accrues de 9,4% à 21,6 milliards d'euros (+6,3% à changes constants).



'La solide performance de nos résultats est largement due à celle réalisée aux États-Unis, qui a partiellement compensé l'augmentation des coûts de l'énergie en Europe et l'impact des grèves en Belgique', explique le CEO du distributeur alimentaire, Frans Muller.



Le groupe belgo-néerlandais réitère ses perspectives pour l'année 2023, dont une marge opérationnelle sous-jacente égale ou supérieure à 4%, un BPA sous-jacent aux niveaux de 2022 environ, ainsi qu'un cash-flow libre de l'ordre de deux milliards d'euros.



