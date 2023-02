Ahold Delhaize : hausse de 16% du BPA annuel

Le groupe de distribution alimentaire Ahold Delhaize publie un BPA sous-jacent pour 2022 de 2,55 euros, en hausse de 16,5% à taux réels, avec une marge opérationnelle sous-jacente de 4,3%, soit une baisse de 0,1 point de pourcentage.



A près de 87 milliards d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 15,1%, dont une progression de 6,9% à taux de changes constants, cette dernière s'étant montrée plus vigoureuse aux Etats-Unis (+7,9%) qu'en Europe (+5%).



Ahold Delhaize proposera un dividende de 1,05 euro par action pour 2022, en hausse de 10,5%, et table pour 2023 sur un BPA sous-jacent autour des niveaux de l'année dernière, ainsi que sur une marge opérationnelle sous-jacente supérieure ou égale à 4%.



Par ailleurs, le Belgo-Néerlandais indique lancer l'initiative 'Accelerate' pour 'renforcer le programme d'économies de coûts Save For Our Customer et fournir une impulsion supplémentaire aux principales priorités stratégiques de Leading Together'.



