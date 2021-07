Ahold Delhaize : le titre profite d'un relèvement d'UBS

Ahold Delhaize revient en direction de ses plus hauts de l'an dernier mercredi à la Bourse d'Amsterdam, soutenu par un relèvement de recommandation d'UBS, qui met en avant une amélioration du profil risque/rendement du titre.



A la mi-journée, le titre du géant belgo-néerlandais de la distribution gagne 2,4%, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice AEX, qui progresse de 1,4% au même moment.



UBS, qui est passé de 'vendre' à 'conserver' sur la valeur, a également relevé son objectif de cours pour le porter de 21 à 25,4 euros.



Dans une note de recherche, la banque privée suisse estime que le profil risque/rendement du titre s'est amélioré avant ce qu'il attend être de 'solides' résultats trimestriels.



Ahold Delhaize a prévu de publier ses résultats trimestriels le 11 août prochain.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.