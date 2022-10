Ahold Delhaize : prise de part minoritaire dans Adhese

Ahold Delhaize annonce avoir acquis une participation minoritaire dans la société de technologie publicitaire Adhese, de façon à 'accélérer le développement d'opportunités de publicité numérique innovantes à travers l'Europe'.



Le distributeur alimentaire s'engage ainsi à 'accélérer ses investissements dans la création de capacités de publicité numérique évolutives afin que ses marques puissent établir des relations clients numériques plus profondes, en ligne et hors ligne'.



La marque néerlandaise locale d'Ahold Delhaize, Albert Heijn, prend la tête du partenariat avec Adhese via AH Media Services, mais ce partenariat servira à davantage de marques en Europe, y compris par exemple Delhaize en Belgique.



