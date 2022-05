Le détaillant Ahold relève ses prévisions de bénéfices après avoir battu le record du premier trimestre.

Le détaillant belgo-néerlandais, qui réalise la plupart de ses ventes aux États-Unis, a déclaré que le bénéfice d'exploitation sous-jacent trimestriel a glissé à 829 millions d'euros (874 millions de dollars), contre 849 millions un an plus tôt, mais a battu la prévision moyenne des analystes de 778 millions.

Elle s'attend désormais à ce que le bénéfice sous-jacent par action en 2022 soit "comparable aux niveaux de 2021", alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse à un chiffre, faible ou moyenne.

Ces meilleures perspectives font suite à des bénéfices trimestriels plus élevés que prévu aux États-Unis, où Ahold exploite les chaînes Stop & Shop, Giant, Food Lion et Hannaford.

Les ventes du groupe ont augmenté de 3,5 % pour atteindre 19,8 milliards d'euros à taux de change constants, soutenues par un marché américain résilient, où Ahold réalise 60 % de son activité.

Les ventes en ligne du groupe ont reculé de 1 % par rapport à la même période de l'année précédente, où les fermetures avaient entraîné une croissance sans précédent de 103 %.

"Sur tous les marchés, les consommateurs sont confrontés à l'inflation énergétique et à l'inflation alimentaire", a déclaré Frans Muller, directeur général d'Ahold, dans une interview.

L'inflation a dépassé 8 % au cours du trimestre et, selon M. Muller, elle devrait se maintenir à environ 5 % pour l'ensemble de l'année.

"L'effet de l'Ukraine est bien sûr plus marqué en Europe qu'aux États-Unis", a-t-il déclaré, faisant référence à l'invasion de son petit voisin par la Russie et à la flambée des prix de l'énergie qui en découle et qui nuit à la confiance des consommateurs.

Les ventes d'Ahold en Europe sont restées pratiquement stables au cours du trimestre, mais ont augmenté de près de 6 % aux États-Unis, soutenues par les ventes de Pâques et de la fête des mères. "En Europe, nous devons être plus prudents, car les marges y sont plus contestées", a déclaré M. Muller.

Les plans de cotation du magasin en ligne non alimentaire néerlandais Bol.com, un concurrent d'Amazon avec 5,5 milliards d'euros de ventes annuelles, au second semestre 2022 n'ont pas été retardés en raison des turbulences actuelles du marché, mais obtenir la bonne valeur reste une priorité, a déclaré M. Muller.

(1 $ = 0,9484 euros)