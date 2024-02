Eurocommerce, l'organisation européenne du commerce de détail, a appelé les institutions de l'Union européenne et les États membres à résoudre la crise de la mer Rouge qui a perturbé les échanges commerciaux. Dans une lettre adressée au ministre belge des affaires étrangères, Eurocommerce a déclaré que cette crise avait déjà eu des "répercussions massives" sur les entreprises.

Les compagnies maritimes ont détourné les porte-conteneurs de la mer Rouge pour éviter les attaques des militants houthis qui se sont multipliées depuis le début du mois de décembre, perturbant ainsi les chaînes d'approvisionnement des entreprises qui dépendent du canal de Suez pour acheminer leurs produits de l'Asie vers l'Europe.

Eurocommerce compte parmi ses membres les géants de la grande distribution Ahold Delhaize, Carrefour, Lidl, M&S et Tesco, ainsi que les détaillants de mode H&M, Inditex et Primark.

"Plus les transporteurs seront contraints de réacheminer leurs marchandises, plus les entreprises, et en fin de compte les consommateurs, souffriront de coûts supplémentaires qui viendront s'ajouter au coût déjà élevé de la vie en Europe", a déclaré Eurocommerce dans sa lettre.

Les détaillants qui s'approvisionnent auprès d'usines en Chine et en Asie du Sud-Est ont dû faire face à des retards et à des augmentations de coûts, car l'itinéraire de transport alternatif autour de la pointe sud de l'Afrique prend deux à trois semaines de plus, ce qui entraîne une augmentation des frais de carburant et de main-d'œuvre.

Ces perturbations font craindre que l'inflation ne mette plus de temps à se résorber en Europe, à un moment où les consommateurs à court d'argent espéraient que les prix des denrées alimentaires et des vêtements commenceraient à baisser.

"Compte tenu de l'ampleur des répercussions sur les entreprises et la chaîne d'approvisionnement mondiale, nous demandons aux institutions de l'UE et aux États membres de continuer à intensifier et à coordonner leurs efforts pour faire face à la situation", a déclaré Eurocommerce.

Le groupe a déclaré qu'il soutenait les initiatives de l'UE visant à protéger les navires commerciaux et les marins contre les attaques. L'UE devrait lancer une mission navale conjointe en mer Rouge ce mois-ci.