Le "Usain Bolt" de la distribution revient à son métier d'origine. Le groupe Carrefour l'a vu passer du rang d'apprenti à celui de dirigeant de la division Chine. C'est là qu'il a forgé une stratégie qui fera, plus tard, le succès du groupe Kingfisher au plus fort de la crise sanitaire.
S' il faut qualifier le futur PDG d’Ahold Delhaize en un mot, ce serait “rapidité”. Originaire de Saint-Malo, ce diplômé de l'Ecole polytechnique a fait ses armes chez Carrefour. Apprenti dans un hypermarché de Gironde, il y gravit les échelons jusqu'à diriger un millier de magasins.
Le groupe, en pleine expansion internationale, le nomme ensuite président de Carrefour Chine. C'est dans l'Empire du milieu que Thierry Garnier affine sa stratégie. Face à l'essor du e-commerce, il comprend que la force des distributeurs repose sur l'ancrage physique de leurs points de vente. Après sept ans en Asie, il rejoint le conseil d'administration de Tesco, puis prend en 2019 la direction de Kingfisher, leader européen du bricolage mieux connu en France sous ses patronymes commerciaux Castorama et Brico Dépôt.
La gestion de la Crise Covid par le CEO a permis à Kingfisher de développer la stratégie click & collect. "La préparation magasin et la livraison rapide sont une des très grandes tendances du e-commerce”, expliquait-il en 2020 à BFM Business.
Aujourd'hui, Ahold Delhaize salue un dirigeant capable de "mener des transformations tout en conciliant la taille du groupe et une forte présence locale". Fort de 22 ans chez Carrefour et d'une solide expertise internationale, cet homme qui a appris le mandarin a 47 ans apparaît comme le choix naturel pour la firme belge, qui se définit comme une "famille de grandes marques locales". Thierry Garnier devrait succéder à Frans Muller en 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale extraordinaire.
Ahold Delhaize N.V. figure parmi les leaders mondiaux de la grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de détail aux Etats-Unis (57,5%) : exploitation, à fin 2025, de 2 017 magasins répartis par enseigne entre Food Lion (1 110), Stop & Shop (362), Giant/Martin's (194), Hannaford (188) et Giant Food (163). Le groupe développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site Peapod.com ;
- distribution de détail en Europe (42,5%) : exploitation de 7 534 magasins sous les enseignes Profi (1 745 en Romanie), Albert Heijn (1 288 aux Pays-Bas et en Belgique), Mega Image (993 en Roumanie), Delhaize (819 en Belgique et au Luxembourg), AB (645 en Grèce) Gall & Gall (629 aux Pays-Bas), Delhaize Serbia (546 en Serbie), Etos (506 aux Pays-Bas), Albert (349 en République Tchèque), et Ena Food (14 en Grèce). Ahold Delhaize N.V. développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site bol.com.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (21,6%), Etats-Unis (57,4%) et autres (21%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.