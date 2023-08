Invité à commenter les solides résultats financiers et les perspectives d'AIA, Garth Jones, directeur financier du géant asiatique de l'assurance-vie, se dit très satisfait de la croissance des activités en Chine, à Hong Kong, dans l'ASEAN et en Inde. AIA a enregistré un bond de la valeur des nouvelles affaires, la sortie de Hong Kong et de la Chine des restrictions liées à la pandémie ayant contribué à soutenir l'indicateur clé de la rentabilité de la société.

(MT Newswires)

