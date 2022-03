L'assureur AIA lance un rachat de 10 milliards de dollars alors que la valeur des nouvelles affaires augmente de 22 %.

La valeur des affaires nouvelles de l'assureur ou VONB, qui mesure le bénéfice attendu des nouvelles primes et constitue un indicateur clé de la croissance future, a atteint 3,37 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre, contre 2,77 milliards de dollars un an plus tôt.

La Chine et Hong Kong ont représenté environ la moitié de la croissance des nouvelles affaires au niveau mondial. L'activité en Chine continentale a été le principal contributeur au VONB, enregistrant une croissance de 14%, tandis que son activité à Hong Kong a fait un bond de 37%, indiquant une forte reprise après les creux de la pandémie.

De meilleures conditions d'exploitation pour l'assureur basé à Hong Kong, qui s'appuie sur son armée d'agents, l'ont incité à annoncer le plan de rachat étalé sur les trois prochaines années.

"Le rachat d'actions représente le capital accumulé au fil du temps qui est excédentaire par rapport à nos besoins, permettant de faire face aux conditions de stress du marché des capitaux et de conserver du capital pour la flexibilité stratégique et financière", a déclaré le directeur général du groupe, Lee Yuan Siong.

Elle a également déclaré un dividende final de 108 cents de Hong Kong par action, soit 8 % de plus que l'année dernière, portant le dividende total pour 2021 à 146 cents de Hong Kong par action.