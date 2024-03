Le groupe AIA a fait état jeudi d'un bond de 33 % de la valeur annuelle de ses affaires nouvelles (VONB), la société ayant bénéficié d'une forte demande pour ses produits d'assurance à Hong Kong.

L'assureur centré sur l'Asie a bénéficié d'une augmentation des clients de Chine continentale qui ont voyagé pour acheter des produits offshore, car ils cherchent à capitaliser sur des primes potentiellement plus faibles et des rendements plus élevés à Hong Kong.

La pénurie de canaux d'investissement dans le contexte de l'affaiblissement du yuan en Chine a eu raison de l'assurance chinoise, un nombre croissant de Chinois étant de plus en plus conscients des avantages des polices d'assurance extraterritoriales.

Les touristes de Chine continentale ont dépensé 59 milliards de dollars HK (7,54 milliards de dollars) en polices d'assurance à Hong Kong l'année dernière, selon les données de l'autorité d'assurance du territoire.

À taux de change constant, la VONB de l'AIA, qui mesure les bénéfices attendus des nouvelles primes et constitue un baromètre clé de la croissance future, a augmenté pour atteindre 4,03 milliards de dollars pour l'année se terminant le 31 décembre, contre 3,09 milliards de dollars l'année précédente.

Hong Kong, l'un des principaux contributeurs de l'AIA en termes de bénéfices pour 2023, a enregistré une augmentation annuelle de 82 % de la VONB.

La VONB dans le canal de distribution en partenariat à Hong Kong a plus que triplé par rapport à l'année précédente, a déclaré la société.

Le bénéfice d'exploitation après impôts de la société pour l'ensemble de l'année a augmenté de 2 % pour atteindre 6,21 milliards de dollars.

AIA a déclaré un dividende final de 1,19 HK$ par action, contre un dividende final de 1,13 HK$ déclaré l'année dernière.

(1 $ = 7,8232 dollars de Hong Kong) (Reportage de Roshan Thomas et Roushni Nair à Bengaluru, Selena Li à Hong Kong ; Rédaction de Shounak Dasgupta)