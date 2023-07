AiAdvertising, Inc, anciennement CloudCommerce, Inc, est un fournisseur de solutions publicitaires numériques axées sur la technologie. La société se concentre sur l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour éliminer le gaspillage dans la publicité. La solution de la société, SWARM, qui analyse un mélange robuste de données d'audience pour aider les entreprises à trouver à qui parler, quoi leur dire et comment les commercialiser. SWARM est une plateforme logicielle hébergée dans le cloud qui exploite les données en appliquant des techniques avancées de science des données, de science comportementale, d'intelligence artificielle et d'études de marché pour découvrir, développer et créer des audiences personnalisées pour les campagnes de marketing numérique. SWARM automatise et intègre les processus de création de données / persona, de création prédictive, d'activation omnicanale et de mesure qui se connecte au commerce. Ses services comprennent l'analyse des données, le marketing numérique, les services de branding et de création, ainsi que le développement et le soutien de l'infrastructure gérée.

