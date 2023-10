AIB Group plc est le 1er groupe bancaire irlandais. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - banque commerciale : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit-bail, assurance vie, gestion d'épargne retraite, crédit immobilier, etc.) ; - banque de financement, d'investissement et de marché. A fin 2022, le groupe gère 102,4 MdsEUR d'encours de dépôts et 59,6 MdsEUR d'encours de crédits. La répartition géographique des revenus est la suivante : Irlande (87,6%), Royaume Uni (12,2%) et autres (0,2%).

Secteur Banques