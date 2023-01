Nouveau repli des travailleurs détachés au Tessin en 2022

Zurich (awp) - Le nombre de travailleurs détachés et d'indépendants basés à l'étranger oeuvrant sur le territoire tessinois a diminué en 2022. Selon les dernières données publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), le premier a baissé à 6749 (-228) et le second à 2362 (-69).

Il s'agit de la troisième année de reflux, débuté en 2020 dans le sillage de la crise sanitaire. "Dans notre canton, l'un des facteurs qui a le plus contribué à cette baisse a été les incitations accordées en Italie pour la construction et la rénovation de logements", a expliqué vendredi dans les colonnes du Corriere del Ticino (CdT) Renzo Ambrosetti, président de l'Association interprofessionnelle de contrôle (AIC).

Nombre d'artisans résidant dans le Bel Paese qui se rendaient dans le canton italophone pour y travailler "ne se tournent plus vers notre marché", a poursuivi le responsable. A cela s'ajoute la stagnation de la construction, comme en témoigne la baisse des demandes d'emploi dans le secteur (-5400 en dix ans).

En 2022, les jours de travail ont reculé de près de 20% par rapport à l'année précédente, à 76'936. "Nous avons assisté à un ralentissement conjoncturel dans les secteurs de la construction privée et de l'artisanat tessinois, causé par la hausse des coûts et l'indisponibilité de plusieurs matériaux", indique de son côté Nicola Bagnovini, directeur de la section tessinoise de la Société suisse des entrepreneurs (SSE).

Selon lui, la hausse considérable des taux hypothécaires et l'incertitude générale causée par le conflit en Ukraine ont également contribué à "freiner les investissements privés dans la construction".

Explosion de l'intérim

"Aujourd'hui, la tendance est différente, plus encourageante, mais cela ne doit pas être une raison pour baisser la garde", estime Renzo Ambrosetti, qui pointe du doigt la forte croissance des intérimaires, dont le nombre a doublé ces dix dernières années, pour atteindre 16'222, soit une augmentation de près d'un millier entre 2021 et 2022.

"Nous soupçonnons qu'une partie des travailleurs qui venaient en tant que détachés ou indépendants (padroncini) passent désormais par des agences de placement", explique le responsable, qui dénonce une précarisation du marché du travail.

Selon les données des statisticiens tessinois citées par le CdT, 31,5% des "padroncini" opéraient l'année dernière dans la construction, 12,7% dans l'artisanat et 11,4% dans le commerce, alors que pour les travailleurs détachés, la part active dans l'artisanat et l'industrie s'est inscrite à 34,4%.

