AIG : l'assureur va introduire Corebridge Financial, sa branche assurance-vie et gestion d'actifs

L'assureur américain AIG a déposé une demande d'introduction en bourse de ses activités d'assurance-vie et de gestion d'actifs. L’entité, qui sera renommée Corebridge Financial, et dont la cotation est attendue depuis 2020, pourrait être valorisée à plus de 20 milliards de dollars. Elle dispose de 410 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

A voir ici :