AIM ImmunoTech Inc. est une société immuno-pharmaceutique. La société se concentre sur la recherche et le développement de produits thérapeutiques pour le traitement de plusieurs types de cancers, de troubles immunitaires et de maladies virales, y compris le COVID-19. Les produits phares de la société sont Ampligen (rintatolimod), un médicament composé de grandes molécules macromoléculaires d'acide ribonucléique (ARN) et Alferon N Injection (Interféron Alfa-N3). Ampligen est autorisé à la vente en République argentine pour le traitement du syndrome de fatigue chronique (SFC) sévère et est un médicament expérimental aux États-Unis en cours de développement clinique pour le traitement de certains cancers et de l'EM/SFC. Alferon N Injection est la marque déposée de sa formulation injectable d'interféron alpha naturel. Alferon N Injection est un interféron alpha multi-espèces d'origine naturelle dont la vente est autorisée aux États-Unis et en Argentine pour le traitement intralésionnel des verrues génitales externes réfractaires ou récurrentes chez les patients âgés de 18 ans ou plus.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale