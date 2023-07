AIM6 Ventures Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

AIM6 Ventures Inc. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré une perte nette de 0,002727 million CAD, contre 0,00731 million CAD un an plus tôt.

Pour le semestre, la perte nette était de 0,009714 million CAD contre 0,015336 million CAD il y a un an.