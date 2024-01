Le groupe technologique AIMA a organisé son premier événement de lancement mondial. AIMA a dévoilé son nouveau cyclomoteur électronique, le emoped-HYHAWK. Conçu dans un style cybernétique et futuriste, l'emoped-HYHAWK vise à lancer une tendance mondiale dans le domaine des cyclomoteurs électriques, en réalisant les rêves des jeunes enthousiastes qui aspirent à la liberté de la route.

Sûr et stable, le emoped-HYHAWK d'AIMA est à l'origine d'une nouvelle tendance dans le domaine des cyclomoteurs électriques : Qui n'aime pas conduire une moto ? Mais les motos traditionnelles sont soumises à des conditions d'âge strictes et nécessitent une formation spécialisée. Le groupe technologique AIMA, marque de renommée mondiale dans le domaine de l'e-mobilité, a lancé le emoped-HYHAWK, un nouveau modèle conçu pour réaliser le rêve d'une moto.

Conçu pour les nouveaux conducteurs, le emoped-HYHAWK est facile à manier et peut être conduit par des débutants, ce qui garantit la sécurité du conducteur. Le emoped-HYHAWK rend le rêve de rouler librement sur la route accessible à tous. Esthétique cybernétique, lauréat du prix américain MUSE Design Gold Award : Le design de l'emoped-HYHAWK d'AIMA incarne un esprit pionnier d'innovation à l'échelle mondiale.

Son style mécha et cybernétique est évident dans chaque détail. Avec sa carrosserie noire rehaussée de couleurs fluorescentes et ses lignes épurées et robustes, il présente un design futuriste de cyclomoteur électrique. Des caractéristiques telles qu'un cadre compact, des phares en X, une selle flottante et un écran numérique caché de style cybernétique renforcent son attrait technologique.

L'éclairage d'ambiance coloré de l'emoped répond à l'imagination des jeunes conducteurs pour les promenades nocturnes. En remportant le prix américain MUSE Design Gold Award, l'emoped-HYHAWK réaffirme le leadership d'AIMA en matière de conception de produits à la mode. Des performances exceptionnelles, la maîtrise de divers terrains de randonnée : Le emoped-HYHAWK d'AIMA n'est pas qu'une question d'apparence ; la performance est également un de ses points forts.

Son puissant système d'entraînement offre des performances exceptionnelles. Les pneus thermiques quatre saisons offrent une meilleure adhérence pendant les randonnées, complétés par un système de suspension hydraulique qui s'adapte à différents terrains. Cela permet aux jeunes conducteurs d'affronter en toute confiance des paysages différents.

Les freins à disques perforés à l'avant et à l'arrière assurent un freinage puissant à grande vitesse. De plus, le dispositif de sécurité de la mise hors tension automatique lorsque le véhicule est garé avec la béquille latérale équipée d'un capteur renforce la sécurité du stationnement. Une conception innovante, pour une expérience de conduite agréable : L'emoped-HYHAWK d'AIMA, conçu selon des principes ergonomiques, offre un ratio d'or pour le confort du pilote, mélangeant les triangles de conduite des vélos de rue et des cruisers pour une expérience de conduite agréable, en particulier pour les nouveaux conducteurs.

Son centre de gravité équilibré et sa longueur d'environ 1,7 mètre offrent un mélange parfait de stabilité et d'agilité. Sa taille compacte et sa maniabilité supérieure permettent même aux novices de maîtriser des techniques de conduite avancées, telles que l'inclinaison dans les virages, pour une conduite passionnante. L'innovation en matière de vélos électriques qui change l'industrie : Santa Monica : Le nouveau vélo électrique d'AIMA, Santa Monica, qui sera lancé en avril, a également fait ses débuts lors de l'événement de lancement.

Inspiré par l'extrémité ouest de la Route 66 à Santa Monica, ce nouveau modèle est équipé du moteur innovant Route 66 développé par Bafang Electric pour Aima eBike - un moteur de vélo de ville puissant et léger de 750W. Unique par son couple de 73 nm, ce moteur a été méticuleusement conçu pour améliorer le refroidissement, l'efficacité opérationnelle et le démarrage rapide, se distinguant ainsi dans sa catégorie. Équipé d'une fourche à suspension SR Suntour haute performance, d'un frein à disque hydraulique Tektro et d'un capteur de couple sensible, le Santa Monica promet d'offrir aux cyclistes une croisière urbaine libératrice, capturant l'essence des brises côtières et de l'historique Route 66.

AIMA continue de repousser les limites avec des designs innovants et des concepts à la mode, enrichissant le style de vie des conducteurs de deux-roues électriques. Le emoped-HYHAWK, qui témoigne de l'engagement d'AIMA à réaliser les rêves des jeunes cyclistes et qui marque une étape importante dans l'exploration des marchés mondiaux, a été présenté au CES aux États-Unis, prêt à lancer de nouvelles tendances dans le monde du vélo électrique.