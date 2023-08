Aimco Pesticides Limited est une entreprise agrochimique intégrée basée en Inde. La société est engagée dans la fabrication et le commerce de produits agrochimiques. Ses secteurs géographiques comprennent l'Inde et l'extérieur de l'Inde. Elle fabrique des pesticides de qualité technique, des fongicides, des herbicides et d'autres produits chimiques. Ses produits techniques comprennent l'acétamipride, la bifenthrine, le chlorpyrifos méthyle, le diafenthiuron, le fenvalerate, l'hexaconazole, la lambdacyhalothrine, la perméthrine, le thiaméthoxam, l'acide triclopyr, le phosphure de zinc, l'éthéphon, le fluroxypyr, le glyphosate, l'imidacloprid, le profenofos, le thiophanate méthyle et l'ester butoxyéthylique du triclopyr. Ses formulations comprennent les insecticides, les fongicides, les herbicides, les combinaisons, et les rodenticides et fumigants. Ses produits nutritifs/bio comprennent les régulateurs de croissance des plantes (PGR). Ses produits insecticides incluent la Bifenthrine 2 EC, 2 G, 10 EC, Profenofos 50 EC, Dichlorvos 50 EC, 76 EC, Fipronil 5 SC, 20 SC, Acephate 75 SP, Diafenthiuron 50 SC, et Thiamethoxam 24 SC, 25 WG.