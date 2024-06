La société d'énergie verte United Hydrogen Group a annoncé jeudi qu'elle allait introduire ses actions sur le Nasdaq par le biais d'une fusion à blanc qui valorise la société à 1,6 milliard de dollars.

L'accord avec la société Aimei Health Technology fera de United Hydrogen l'une des rares entreprises chinoises à se précipiter sur les bourses américaines après l'apaisement des tensions entre les autorités de régulation des deux pays.

Fondé en 2017, le producteur et distributeur d'énergie à base d'hydrogène, qui aide les entreprises à réduire leurs émissions de carbone, a vu sa demande bondir à mesure que les entreprises du monde entier se tournent vers des sources d'énergie plus durables. Son chiffre d'affaires a plus que doublé pour atteindre 13,1 millions de dollars l'an dernier, a indiqué la société.

La fusion avec Aimei Health, qui a levé près de 70 millions de dollars lors de son introduction en bourse l'année dernière, devrait être finalisée au cours du troisième trimestre.

Les sociétés à chèque, également connues sous le nom de sociétés d'acquisition à but spécifique, n'ont pas d'autres activités que la recherche d'une société privée en vue d'une fusion.

Elles utilisent le produit de leur introduction en bourse pour réaliser l'opération, qui se traduit par l'entrée en bourse de la société privée. (Reportage de Niket Nishant à Bengaluru ; rédaction de Shreya Biswas)