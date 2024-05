Ainsworth Game Technology Limited est une société basée en Australie, qui se consacre à la conception, au développement, à la fabrication, à la vente et à l'entretien de machines de jeu et d'autres équipements et services connexes. La société se concentre sur l'expansion et la diversification de ses offres de produits sur les marchés des jeux terrestres et en ligne, y compris les jeux sociaux et les marchés des jeux d'argent réel sous licence. Les segments de la société comprennent l'Asie-Pacifique, qui comprend l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Europe, et les jeux en ligne. Les produits de la société comprennent A-Star Curve XL, A-Star Slant Top, Grand / Royal Legacy, New Low Denomination Content, Multi Games, Xtension Link, Ainsworth Historical Horse Racing. Les jeux en ligne de la société comprennent B2B Real Money Gaming (RMG) et B2B Social Casino Business. Les filiales de la société comprennent AGT Pty Ltd et AGT Service Pty Ltd.

Secteur Casinos et jeux