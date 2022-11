Aion Therapeutic Inc. annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2022

Aion Therapeutic Inc. a publié ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 juillet 2022. Pour le premier trimestre, la société a déclaré un bénéfice net de 0,808093 million CAD, contre une perte nette de 0,747081 million CAD un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,006 CAD, contre une perte de base par action des activités poursuivies de 0,006 CAD il y a un an.

Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,005 CAD, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 0,006 CAD l'année précédente.