AIQ Ltd - société spécialisée dans l'acquisition et le développement d'entreprises dans le secteur du commerce électronique - conclut un accord avec le directeur exécutif Li Chun Chung pour un prêt non garanti et sans intérêt de 100 000 USD, à utiliser pour le fonds de roulement. AIQ note que Chung n'a pas l'intention de demander le remboursement du prêt avant la fin du mois de mars 2025. Le prêt est remboursable sur demande.

Cours actuel de l'action : 4,15 pence par action, en hausse de 19 % vendredi en fin de matinée à Londres.

Variation sur 12 mois : en baisse de 68 %.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

