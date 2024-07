Pour faire avancer l'ère du Web3, les leaders de chaque industrie ont décidé d'établir un partenariat coopératif transcendant. Milk Partners a annoncé le 11 juin une collaboration marketing globale avec le principal programme de récompenses de voyage de l'Asean, "AirAsia Rewards", et "The Sandbox", la plateforme mondiale de métavers qui compte plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde. Le 20 juin (jeudi), Jungmin Cho, PDG de Milk Partners, Nicole Tan, responsable d'AirAsia rewards, et George Wong, directeur national de The Sandbox Malaysia and SEA Partnerships, ont assisté à l'annonce du partenariat marketing mondial dans les bureaux d'AirAsia MOVE à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Grâce à ce partenariat, les trois entreprises se sont engagées à collaborer activement à des initiatives de co-marketing, en ciblant les utilisateurs du monde entier pour qu'ils participent à des événements métavers et en offrant des récompenses à ces participants. Cette collaboration entre les trois entreprises s'appuie sur la fiabilité et le réseau mondial de MiL.k, qui s'est imposé comme le modèle d'innovation sur le marché de la fidélisation, en élargissant son partenariat avec des partenaires mondiaux de premier plan. MiL.k est un service basé sur la blockchain qui permet d'échanger des points ou des kilomètres de diverses entreprises avec du Milk Coin.

Il fournit le service d'échange de points en s'associant avec des acteurs majeurs en Corée tels que SK OK Cashbag (plateforme de fidélisation du groupe SK), Lotte L.Point (plateforme de fidélisation du groupe Lotte), CU, Megabox (théâtre représentatif), Yanolja (OTA n°1), Jinair (LCC de Korean air), Dailyhotel (OTA Premium) et des partenaires étrangers tels que AirAsia (compagnie aérienne mondiale) et GetPlus (coalition de fidélisation du groupe Djarum). AirAsia rewards est une plateforme de fidélisation complète pour l'ensemble du groupe AirAsia, qui alimente ses activités synergiques de voyage et de style de vie, telles que les compagnies aériennes, les agences de voyage en ligne (OTA), la logistique, les services d'aviation, le commerce électronique, les services financiers, et bien plus encore. L'application de voyage rebaptisée AirAsia MOVE (anciennement AirAsia Superapp) est une plateforme de voyage tout-en-un qui permet aux utilisateurs de réserver des vols, des hôtels et de planifier des voyages sans effort.

The Sandbox est une plateforme métavers qui offre des expériences blockchain uniques et immersives aux utilisateurs et les aide à générer librement des profits par le biais de créations. Elle collabore activement avec plus de 800 grandes entreprises mondiales, dont Adidas ? Warner Music Group ?

Gucci, etc.