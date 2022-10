Air Canada : Cargo annonce l'expansion de son réseau tout-cargo aux États-Unis et ajoute une nouvelle liaison en Amérique latine

MONTRÉAL, le 6 octobre 2022 - Air Canada Cargo a annoncé aujourd'hui qu'à partir du mois de novembre, elle étendra pour la première fois son réseau tout-cargo aux États-Unis, avec des vols à destination de Dallas et d'Atlanta. L'ajout de ces grands marchés américains constitue une étape importante pour Air Canada Cargo et lui permet de fournir à ses clients un service fiable et spécialisé dans des marchés clés, facilitant ainsi les correspondances pour d'autres destinations via sa plaque tournante mondiale de Toronto.

Air Canada Cargo accroît également sa présence en Amérique latine, avec un service sur Bogotá.

« Ces liaisons supplémentaires nous permettent d'étendre la portée de notre réseau tout-cargo à des marchés américains clés et d'offrir un service par avion-cargo aux États-Unis à destination du Canada, de l'Europe, de l'Amérique latine et de l'Asie-Pacifique, a expliqué Matthieu Casey, directeur général - Affaires commerciales - Air Canada Cargo. L'arrivée de nos nouveaux avions-cargos favorise notre expansion afin de mieux servir nos clients mondiaux. De plus, nous réitérons notre engagement à soutenir l'économie mondiale et les chaînes d'approvisionnement grâce à un transport fiable de produits essentiels. »

Outre les huit avions-cargos 767 de Boeing convertis déjà annoncés, Air Canada Cargo continue d'accroître sa flotte d'avions-cargos, avec deux 767-300 d'origine qui entreront en service en 2023 et deux avions-cargos 777 de Boeing qui entreront en service en 2024.

À propos d'Air Canada Cargo

Air Canada Cargo, titulaire de nombreux prix, est un fournisseur de services de fret aérien, le plus important au Canada par sa capacité d'emport de fret. Elle est présente dans plus de 50 pays et dispose de ses propres ressources à ses plaques tournantes de Montréal, Toronto, Vancouver, Chicago, Londres et Francfort. À titre de division d'Air Canada spécialisée dans le fret aérien, Air Canada Cargo offre une capacité d'emport de fret et une connectivité fiables pour desservir des centaines de destinations sur six continents. Elle utilise les vols de passagers des lignes intérieures et internationales d'Air Canada, les vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing et des services de camionnage. Pour tout renseignement, visitez aircanada.com/cargo/fr/.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 50 aéroports au Canada, 47 aux États-Unis et 69 sur le reste du globe. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

- 30 -

