Air Canada : Cargo enrichit son offre numérique aux clients avec la plateforme de réservations et devis en ligne CargoAi

MONTRÉAL, le 5 avril 2022 - Air Canada Cargo a annoncé aujourd'hui qu'elle avait choisi la plateforme de réservations et devis en ligne CargoAi pour les transitaires, nouvelle étape d'investissement dans sa transformation numérique.

« Nous continuons d'investir dans notre transformation numérique, élément clé de la stratégie d'Air Canada Cargo, en constante cohérence avec l'évolution du paysage du fret aérien, a déclaré Matthieu Casey, directeur général - Affaires commerciales - Air Canada Cargo. Nous nous réjouissons de pouvoir mettre davantage à profit les capacités de notre interface de programme d'application (API) et atteindre de nouveaux utilisateurs grâce au carrefour d'affaires CargoAi. Nous continuons à développer notre réseau de distribution et nous sommes convaincus que les fonctionnalités de CargoAi conviendront tout à fait à notre vaste portefeuille de produits. »

CargoAi permet aux utilisateurs de gérer l'ensemble du processus de réservation de fret aérien au moyen d'un outil unique. Les transitaires inscrits ont la possibilité d'effectuer et de gérer des réservations instantanées pour leurs expéditions, et aussi d'utiliser l'outil intégré de devis en ligne pour demander un devis à Air Canada Cargo.

Pour en savoir plus sur CargoAi et sur les raisons de sa sélection par Gartner comme « fournisseur branché » (Cool Vendor) de technologies d'exécution de la chaîne d'approvisionnement, visitez cargoai.co (en anglais seulement).

À propos d'Air Canada Cargo

Air Canada Cargo, titulaire de nombreux prix, est un fournisseur de services de fret aérien, le plus important au Canada par sa capacité d'emport de fret. Elle est présente dans plus de 50 pays et dispose de ses propres ressources à ses plaques tournantes de Montréal, Toronto, Vancouver, Chicago, Londres et Francfort. À titre de division d'Air Canada spécialisée dans le fret aérien, Air Canada Cargo offre une capacité d'emport de fret et une connectivité fiables pour desservir des centaines de destinations sur six continents. Elle utilise les vols de passagers des lignes intérieures et internationales d'Air Canada, les vols tout-cargo de même que sa flotte d'avions-cargos 767-300ER de Boeing et des services de camionnage. Pour tout renseignement, visitez aircanada.com/cargo/fr/.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

