Air Canada : Cargo et Emirates SkyCargo continuent d'améliorer la coopération interlignes

Maintenant offerts aux transitaires : une expérience de réservation en ligne harmonieuse ainsi qu'un élargissement de la capacité interlignes et de la couverture du réseau d'Air Canada Cargo en Inde et en Asie du Sud-Est

MONTRÉAL, le 16 mai 2023 - Air Canada Cargo a annoncé aujourd'hui que la clientèle peut désormais facilement trouver des disponibilités et réserver de l'espace pour les envois de fret interlignes parmi les vols Emirates SkyCargo, y compris ceux qui desservent les Amériques, l'Asie du Sud-Est et l'Inde et qui transitent par des plaques tournantes européennes clés.

Les fonctions de réservation améliorées maintenant en service permettent à la clientèle d'Air Canada Cargo d'effectuer une réservation de fret interlignes qui sera transporté à bord d'Emirates SkyCargo. Cela peut se faire par l'intermédiaire du site Web d'Air Canada Cargo, de WebCargo, de Cargo-One et de CargoAI ainsi que directement auprès d'Air Canada Cargo.

« Nous sommes heureux de voir ces améliorations continues optimiser l'expérience client, à la fois pour la clientèle d'Air Canada Cargo et pour celle d'Emirates SkyCargo, a affirmé Matthieu Casey, directeur général - Affaires commerciales - Air Canada Cargo. Ce partenariat solide continuera d'évoluer de façon extrêmement rentable pour les transitaires, et il s'agit d'un grand pas supplémentaire dans cette direction. »

Ce dernier développement fait suite à un protocole d'entente en lien avec la coopération interlignes signé en février par les deux importantes sociétés aériennes et qui table sur le partenariat commercial stratégique élargi conclu entre Air Canada et Emirates annoncé l'an dernier.

Air Canada Cargo aura accès au réseau de distribution à fréquence élevée d'Emirates SkyCargo en utilisant la capacité en soute des vols de passagers réguliers pour plus de 140 destinations dans le monde, ainsi que la capacité supplémentaire de 11 avions-cargos de la flotte d'Emirates. En retour, la clientèle qui fait affaire avec SkyCargo aura accès à plus de 60 villes au Canada et à plus de 150 villes sur cinq continents grâce à une flotte d'avions-cargos 767 de Boeing et de la capacité en soute des vols de passagers réguliers d'Air Canada.

Air Canada et Emirates ont annoncé leur partenariat pour la première fois en 2022. En plus de ce dernier développement, les sociétés aériennes ont récemment mis en œuvre un accord d'exploitation à code multiple portant sur 46 destinations en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique. Air Canada et Emirates ont également lancé un partenariat conjoint permettant aux membres des programmes de fidélité Aéroplan et Skywards d'accumuler et d'échanger des milles et des points pour des vols exploités respectivement par Emirates et par Air Canada.

