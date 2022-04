Air Canada : Cargo étend son réseau tout-cargo à l'Europe et au Canada atlantique

MONTRÉAL, le 30 mars 2022 - Air Canada Cargo a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau tout-cargo, avec notamment l'inclusion d'Halifax à compter du 19 avril. De plus, la mise en ligne de son deuxième avion-cargo 767-300ER de Boeing permettra à Air Canada Cargo d'ajouter, à partir du mois de mai, Francfort, Cologne, Istanbul, Madrid et St. John's à son service par avion-cargo.

« La mise en ligne de notre deuxième avion-cargo marque une autre étape importante dans la croissance de notre réseau tout-cargo et nous permet d'offrir plus d'options et de services à l'industrie du fret aérien, a déclaré Matthieu Casey, directeur général - Affaires commerciales - Air Canada Cargo. »

Ces nouvelles liaisons viennent s'ajouter au service par avion-cargo régulier d'Air Canada Cargo pour l'Amérique latine.

Horaire des vols pour le Canada atlantique, au départ de Toronto

• Pour Halifax : cinq vols par semaine, à compter du 19 avril

• Pour St. John's : six vols par semaine, à compter du 1er mai

Horaire des vols pour l'Europe, au départ de Toronto, à compter du mois de mai

• Pour Francfort : deux vols par semaine

• Pour Cologne : un vol par semaine

• Pour Istanbul : un vol par semaine

• Pour Madrid : trois vols par semaine

À propos d'Air Canada Cargo

Air Canada Cargo, titulaire de nombreux prix, est un fournisseur de services de fret aérien, le plus important au Canada par sa capacité d'emport de fret. Elle est présente dans plus de 50 pays et dispose de ses propres ressources à ses plaques tournantes de Montréal, Toronto, Vancouver, Chicago, Londres et Francfort. À titre de division d'Air Canada spécialisée dans le fret aérien, Air Canada Cargo offre une capacité d'emport de fret et une connectivité fiables pour desservir des centaines de destinations sur six continents. Elle utilise les vols de passagers des lignes intérieures et internationales d'Air Canada, les vols tout-cargo de même que sa flotte d'avions-cargos 767-300ER de Boeing et des services de camionnage. Pour tout renseignement, visitez aircanada.com/cargo/fr/.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

