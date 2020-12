Air Canada : La Fondation Air Canada continue de soutenir des centaines de familles canadiennes dans le besoin à travers le pays

La Fondation Air Canada continue de soutenir des centaines de familles canadiennes dans le besoin à travers le pays

MONTRÉAL, le 21 décembre 2020 - En cette année remplie de défis sans précédent, la Fondation Air Canada a poursuivi avec succès sa fière tradition d'aide aux familles canadiennes dans le besoin, d'un océan à l'autre. Pour le seul mois de décembre, nous avons recueilli plus de 135 000 $ net grâce à notre premier encan public en ligne, ainsi que plus d'un million de points durant la campagne annuelle de jumelage Aéroplan.

Les fonds amassés à l'encan seront redistribués à des organismes caritatifs canadiens enregistrés, voués à la santé et au bien-être des enfants et des jeunes. Les points donnés par Aéroplan et ses membres seront versés au Programme de transport hospitalier pour aider les enfants malades à recevoir des soins médicaux indispensables offerts loin de chez eux.

« Malgré les défis interminables que nous avons dû relever en 2020, de nombreuses personnes ont ouvert leur portefeuille physique ou numérique et ont donné de l'argent et des points pour améliorer la vie des enfants et des jeunes, a déclaré Priscille Leblanc, présidente de la Fondation Air Canada. Nous vous remercions du fond du cœur de votre générosité. C'est aussi avec gratitude que nous remercions tous nos partenaires, les employés et retraités d'Air Canada, et nos autres donateurs et contributeurs, qui ont donné vie à ces initiatives. »

Voici Arianne Monger, notre héroïne de 2020

Chaque année, par l'entremise de son Programme de transport hospitalier, la Fondation Air Canada fait don de points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant ainsi à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables qui ne sont pas offerts dans leur collectivité.

Il y a quelques années, Arianne a été référée à l'Hôpital de Montréal pour enfants, situé à 11 ou 12 heures de route de son domicile de Sept-Îles, au Québec. Arianne bénéficie maintenant du Programme de transport hospitalier de la Fondation Air Canada, qui facilite l'obtention des soins dont elle a besoin. C'est grâce aux généreux dons d'Aéroplan et de ses membres qu'elle fait les allers-retours pour ses traitements à l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Apprenez-en plus sur le Programme de transport hospitalier ici https://www.aircanada.com/fr/about/community/foundation/htp.html.

Des employés d'Air Canada font du bénévolat d'un océan à l'autre

Partout au pays, plus de 300 employés se sont unis pour offrir leur aide à leurs communautés.

À Montréal, plus de 150 employés et leurs proches se sont transformés en pères Noël pour une journée afin de donner un peu de joie à plus de 200 enfants défavorisés, grâce à Opération Père Noël, un organisme de bienfaisance québécois.

Des employés de Toronto se sont mobilisés afin de recueillir des dons pour la guignolée des dindons de l'organisme Deuxième Récolte et contribuer à nourrir les personnes durement touchées par la pandémie.

Des employés de Vancouver, en collaboration avec Covenant House Vancouver, ont rempli de cadeaux neufs des sacs à dos de Noël destinés à des jeunes en situation d'itinérance.

Au Nouveau-Brunswick, des employés se sont portés volontaires auprès du YMCA of Greater Saint John pour vendre des sapins de Noël et permettre à l'association de recueillir de l'argent pour la campagne Strong Communities, le fonds qui finance la bourse d'études du Centre de nouveaux arrivants de Saint-Jean et le fonds d'aide d'urgence.

« Nos employés ont ouvert leur cœur et déployé d'immenses efforts pour aider les autres, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Communications d'Air Canada. Je leur suis reconnaissante de leur dévouement et de leur résilience remarquables, des valeurs fondamentales qui reflètent notre solide culture. Nos employés sont notre plus grand atout, et leur pleine participation aux collectivités que nous desservons permet à notre société de vraiment prospérer. »

Faits saillants de 2020

En plus des réalisations marquant le mois de décembre, bien d'autres initiatives clés ont jalonné l'année 2020, comme en témoignent ces exemples :

Air Canada et la Fondation Air Canada ont participé à un effort national de récupération alimentaire, faisant don de plus de 570 000 kg d'aliments entre avril et décembre, l'équivalent de plus de 1,2 million de repas. Ces efforts ont permis de soutenir plus de 70 organismes de services sociaux de première ligne dans huit provinces, et plus de 1,3 million de kilos de gaz à effet de serre connexes à la production et à la transformation de nouveaux aliments ont été évités.

Air Canada a donné plus de 80 bannières à une initiative communautaire de Toronto, au lieu de les envoyer à des sites d'enfouissement, ce qui a permis de fabriquer 1 000 couvre-visages pour l'hôpital Michael Garron.

En octobre, Air Canada Cargo et la Fondation ont réuni Drone Delivery Canada, Pontiac Group, GlobalMedic et de généreux donateurs pour déployer la solution mise au point par DDC de livraison par drone à la Première Nation Beausoleil en Ontario (en anglais seulement).

Les employés d'Air Canada ont appuyé les efforts de la Croix-Rouge canadienne pour lutter contre la COVID-19, que ce soit en recrutant plus de 400 employés de soutien médical pour le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, ou en travaillant aux interventions d'urgence dans des centres de soins de longue durée.

Pour faire un don ou vous renseigner sur les programmes, les partenaires et les événements de la Fondation, visitez le site aircanada.com/fondation.

À propos de la Fondation Air Canada

Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Par l'entremise du Programme de transport hospitalier, l'un des principaux leviers d'intervention de la Fondation, celle-ci redistribue des points Aéroplan à 15 hôpitaux pédiatriques au Canada, permettant à des enfants malades de recevoir des soins médicaux indispensables non offerts dans leur collectivité. En collaboration avec Air Canada, la Fondation dirige des activités de collecte de fonds, notamment Chaque sou compte, qui invite les clients d'Air Canada et d'Air Canada Rouge à faire don de leur petite monnaie, quelle que soit la devise, à bord des avions ou dans les salons Feuille d'érable d'Air Canada. De plus, la Fondation offre un soutien continu à d'importantes causes liées à la santé, au bénéfice des Canadiens, et s'implique à fond dans l'aide humanitaire à l'échelle mondiale lorsque les circonstances l'exigent. Pour en savoir plus sur la Fondation Air Canada, visitez aircanada.com/fondation ou consultez le Rapport d'impact 2019.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

