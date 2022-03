Air Canada assure le plus de services entre le Canada et l'Inde pendant la relâche et ce printemps

21 vols par semaine pour Delhi au départ de trois plaques tournantes internationales au Canada

MONTRÉAL, le 10 mars 2022 - Air Canada est le transporteur offrant le plus de vols entre le Canada et l'Inde durant les intenses semaines de relâche et le printemps, avec 21 vols aller-retour par semaine pour Delhi, au départ de ses plaques tournantes internationales de Toronto, Montréal et Vancouver.

« Le Canada et l'Inde entretiennent des liens forts et étroits, et les habitants des deux pays sont impatients de voyager pour visiter leurs proches, prendre des vacances longtemps reportées ou faire des affaires, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Nous simplifions la vie de nos clients en offrant un total de 21 vols aller-retour par semaine entre Toronto, Montréal ou Vancouver et Delhi. Air Canada est le transporteur offrant le plus grand nombre de vols entre le Canada et l'Inde, et reprendra son service sans escale reliant Toronto et Montréal à Delhi, ce qui montre bien son profond attachement à cet important marché. »

Pour desservir l'Inde, la société aérienne utilise l'ultramoderne 787-9 Dreamliner de Boeing et le 777 de Boeing pour les vols depuis Montréal et Toronto à partir d'avril. Tous les appareils sont dotés de la classe Signature Air Canada, de la classe Économique Privilège et de la classe économique. Tous les vols permettent d'accumuler et d'échanger des points Aéroplan. Les clients admissibles peuvent également profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges. Pour le mois de mars, un vol quotidien est offert à Toronto, et un deuxième vol le mardi, le jeudi et le samedi. Un service quotidien est aussi offert à partir de Vancouver, et quatre vols par semaine sont offerts au départ de Montréal le mardi, le jeudi, le samedi et le dimanche.

On peut réserver des places à prix attrayant pour toutes les cabines à aircanada.com, par l'application Air Canada ou encore auprès des Centres de services d'Air Canada et des agences de voyages.

Le service à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur les créations les plus inspirées de talents culinaires canadiens tels que les chefs vancouvérois primés David Hawksworth et Vikram Vij, membres du groupe de chefs réputés d'Air Canada. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'élite, complètent ce voyage pour gourmets.

Politique sur les voyages, pour réserver en toute confiance

La nouvelle politique de remboursement d'Air Canada s'applique à tous les billets achetés. Si la société aérienne devait annuler un vol ou en modifier l'horaire de plus de trois heures, elle offrira un remboursement complet selon le mode de paiement original, un bon de voyage Air Canada ou la valeur équivalente en points Aéroplan, auxquels points s'ajoute une bonification de 65 %.

Voyage à l'étranger en vue? Visitez notre Portail Prêts à voyager pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

- 30 -

Renseignments : media@aircanada.ca

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles