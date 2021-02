Air Canada est reconnue parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour la huitième année de suite

MONTRÉAL, le 10 février 2021 - Air Canada a été reconnue parmi les meilleurs employeurs de Montréal pour la huitième année d'affilée à la suite de l'enquête annuelle sur les employeurs réalisée par Mediacorp Canada. Le palmarès 2021 met en évidence les employeurs de Montréal qui se sont démarqués en raison de leur résilience durant la pandémie ainsi que les organisations dotées de programmes de ressources humaines hors pair et de politiques avant-gardistes en milieu de travail; il établit aussi une comparaison avec d'autres entreprises du même secteur et de la même région.

« Nous sommes très fiers qu'en dépit des défis sans précédent des derniers mois la culture organisationnelle et les assises mises en place à Air Canada continuent d'être reconnues par ce prix, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Communications. Depuis le début de la crise de la COVID-19, nous avons dû prendre des décisions difficiles, mais notre culture axée sur la sécurité a continué de nous guider, de sorte que la santé et la sécurité de nos employés sont demeurées notre priorité absolue. Nous avons été des chefs de file dans l'adoption d'un large éventail de mesures de biosécurité à l'avant-garde de l'industrie pour assurer un milieu de travail sécuritaire et avons tracé la voie dans les initiatives de dépistage pour protéger nos clients et nos employés. À l'issue de la crise actuelle, nous croyons que nos employés seront un avantage concurrentiel qui permettra à Air Canada de continuer à attirer les meilleurs talents dans chaque secteur de notre organisation. »

L'engagement dans les collectivités est l'un des nombreux critères établis par Mediacorp, une valeur à laquelle Air Canada demeure attachée durant cette période difficile. Ses employés sont parvenus à rester fidèles à cette tradition dont ils sont fiers qui consiste à aider, d'un océan à l'autre, des familles canadiennes dans le besoin par l'entremise de divers programmes et initiatives. Plus de 300 employés ont uni leurs forces pour aider leurs collectivités respectives dans l'ensemble du pays, notamment en participant à des campagnes de collecte d'aliments, en recueillant des dons pour des organismes de bienfaisance et en soutenant les efforts de la Croix-Rouge canadienne dans la lutte contre la COVID-19.

« Nos employés méritent toute notre admiration pour leur résilience et leur dévouement dans les collectivités que nous servons; ce sont des valeurs fondamentales qui reflètent notre culture. L'expertise et le talent de notre personnel sont nos ressources les plus précieuses. Nous continuerons à investir dans des programmes visant à soutenir et à mobiliser les employés », a conclu Arielle Meloul-Wechsler.

Cette reconnaissance revêt une importance accrue, car le siège social mondial d'Air Canada est fermement ancré au cœur de la métropole du Québec. Les employés en poste à Montréal s'acquittent de nombreuses fonctions clés au sein d'Air Canada, depuis celles de hauts dirigeants jusqu'à celles de spécialistes qui sont essentielles à la prise de décisions et à l'exploitation quotidienne. Air Canada continuera de favoriser un milieu de travail positif permettant aux employés de s'épanouir et de réaliser leur plein potentiel.

Pour de plus amples renseignements sur les ressources humaines d'Air Canada, consulter la section « Nous tous » du Rapport de développement durable 2019.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus grande société aérienne du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. En 2020, le transporteur national du Canada comptait parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes dans le monde. Membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens, Air Canada est la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax. Air Canada a par ailleurs été proclamée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la deuxième année de suite en 2020. En janvier 2021, elle s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

