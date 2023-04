Air Canada : et Amadeus élargissent leur partenariat stratégique

Ce nouvel accord pluriannuel de distribution comprend un éventail complet de contenu fourni par la NDC

Les détaillants de voyages bénéficieront d'une feuille de route à long terme offrant des fonctionnalités supplémentaires et du nouveau contenu

Air Canada mettra en œuvre la NDC d'Altéa afin d'optimiser la distribution à partir de la plateforme de voyage Amadeus

MONTRÉAL, le 6 avril 2023 - Alors que la nouvelle capacité de distribution (NDC) continue de fournir de nouvelles occasions de vente au détail aux transporteurs aériens à l'échelle mondiale, Air Canada et Amadeus ont élargi leur partenariat de longue date. Air Canada va donner accès à l'ensemble de son contenu fourni par la NDC à partir de la plateforme de voyage Amadeus en tirant parti de la NDC d'Altéa, une solution de TI d'Amadeus qui permet aux sociétés aériennes de procurer une meilleure expérience de vente au détail grâce à la distribution d'offres personnalisées et sur mesure. De plus, le contenu traditionnel d'Air Canada lié à l'échange de données informatisé pour l'administration, le commerce et le transport (EDIFACT) sera offert dans le monde entier aux détaillants de voyages et aux entreprises qui utilisent la plateforme de voyage Amadeus.

« Amadeus et Air Canada collaborent depuis longtemps pour rehausser l'expérience de voyage et habiliter les détaillants de voyages, a déclaré Mark Nasr, premier vice-président - Produits, Marketing et Commerce électronique d'Air Canada. Nous sommes fiers de franchir cette nouvelle étape importante en offrant pour la première fois notre contenu NDC au moyen d'un système mondial de distribution. Les agences et les acheteurs de voyages auront désormais accès à notre large éventail de contenu, et ils seront fins prêts lors du lancement de nouveaux produits et de nouvelles capacités. Pour les acheteurs de voyages et les voyageurs, cela signifie que leur agence de voyages de prédilection, qu'il s'agisse d'une agence locale indépendante ou d'un grand fournisseur de services de gestion de voyages, sera en mesure d'offrir un contenu plus riche d'Air Canada, ainsi que des options de voyage et de services à partir de la plateforme de voyage Amadeus, et ce, à des prix défiant toute concurrence. »

Puisqu'elle utilise le système Altéa d'Amadeus pour son système de services aux passagers, Air Canada bénéficiera d'un dossier passager (PNR) unique pour gérer l'expérience des clients du début à la fin. Ajoutons à cela une efficacité accrue et une intégration harmonieuse de la NDC d'Altéa dans la plateforme de voyage Amadeus, ce qui permettra aux détaillants de voyages de magasiner, de réserver et de gérer efficacement le contenu fourni par la NDC.

« Nous sommes heureux de tirer parti de notre partenariat stratégique avec Air Canada, en fournissant une technologie qui l'aide à gérer la distribution de son contenu de la NDC qui est entièrement intégré grâce la plateforme de voyage Amadeus, a déclaré Rajiv Rajian, vice-président général et chef des Affaires commerciales, Amériques, Amadeus. Il est important pour nous que notre clientèle de détaillants de voyages se voie offrir un choix et ait accès aux meilleures offres sur la plateforme de voyage Amadeus. Ce partenariat élargi permettra à Air Canada de distribuer des offres personnalisées et adaptées, et mettra à la disposition de la clientèle de détaillants de voyages d'Amadeus l'ensemble du contenu de la NDC. »

Ces progrès tirent davantage parti d'un partenariat fructueux noué entre les deux entreprises. Au cours de la dernière décennie, Amadeus et Air Canada ont travaillé ensemble pour mettre en place un système de réservations moderne, introduire des fonctionnalités nouvelles et accrues sur le site Web et l'application mobile, proposer aux membres de programmes de fidélité une expérience de magasinage et d'échange à l'avant-garde de l'industrie, et étendre l'accès à des dizaines de transporteurs partenaires dans le monde.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.

À propos d'Amadeus

Les voyages contribuent au progrès. Amadeus facilite les voyages. Les solutions Amadeus permettent aux voyageurs d'accéder aux séjours de leur choix au moyen d'agents de voyages, de moteurs de recherche, de voyagistes, de transporteurs aériens, d'aéroports, d'hôtels, d'entreprises de location de voitures et de compagnies ferroviaires.

Nous développons notre technologie en partenariat avec le secteur du voyage depuis plus de 30 ans. Nous conjuguons une connaissance approfondie du comportement des voyageurs avec la capacité de concevoir et de fournir à nos clients les systèmes les plus complexes, les plus fiables et les plus indispensables répondant à leurs besoins. En 2019, nous avons connecté plus de 1,9 milliard de voyageurs avec des fournisseurs locaux dans plus de 190 pays.

Nous sommes une entreprise globale avec un état d'esprit mondial et une présence locale partout où nos clients ont besoin de nous.

Notre objectif est de définir l'avenir du voyage. Nous recherchons sans cesse avec enthousiasme des technologies plus efficaces qui rendent les voyages plus agréables.

Amadeus, qui fait partie de l'indice IBEX 35, est cotée à la bourse espagnole sous le symbole AMS.MC. L'entreprise est également reconnue par l'indice de durabilité du Dow Jones depuis les dix dernières années.

Pour en savoir plus sur Amadeus, rendez-vous au www.amadeus.com/fr.

