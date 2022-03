Air Canada et la société aérienne mexicaine Aeromar créent un partenariat interlignes

Correspondances pratiques entre les réseaux des deux transporteurs via Mexico, Puerto Vallarta et Cancún

MONTRÉAL, le 29 mars 2022 - Air Canada et Aeromar ont annoncé le lancement d'un partenariat interlignes qui offre aux clients des correspondances pratiques entre des destinations mexicaines et des villes du réseau mondial d'Air Canada, via Mexico, Puerto Vallarta et Cancún. Les clients peuvent désormais réserver des places auprès des deux transporteurs pour un itinéraire à billet unique, et profiter des avantages de l'enregistrement, de l'embarquement et du transfert de bagages en continuité d'un bout à l'autre de leur voyage. Les billets peuvent être réservés en ligne à aircanada.com et auprès d'agents de voyages.

Air Canada dessert sept destinations au Mexique (Mexico, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cozumel, Ixtapa-Zihuatanejo et Huatulco) au départ de Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary, Ottawa, Halifax, Québec et Winnipeg, avec des correspondances pour plus de 185 destinations grâce à son réseau mondial. Cet été, la capacité globale du transporteur entre le Canada et le Mexique sera supérieure à celle d'avant la pandémie, et s'intensifiera encore l'hiver prochain, pour dépasser les 100 vols hebdomadaires.

Aeromar assure des correspondances pour Acapulco, Aguascalientes, Colima, Ciudad Victoria, Flores-Tikal, Guadalajara, La Havane, Ixtapa-Zihuatanejo, Ixtepec, Piedras Negras, Puerto Escondido, Tepic et Villahermosa.

Les deux sociétés aériennes s'engagent aussi à envisager une coopération approfondie sous la forme d'un accord d'exploitation à code multiple et travaillent actuellement à faire d'Aeromar un partenaire du programme Aéroplan d'Air Canada. Cette coopération, qui devrait voir le jour d'ici l'été 2022, est la seule qu'a conclue Aéroplan avec un transporteur du Mexique, et offrira aux membres encore plus d'options d'accumulation et d'échange de points Aéroplan sur tous les vols exploités par Aeromar.

« Le Mexique est une destination extrêmement populaire auprès des vacanciers canadiens, de même qu'un marché de voyages d'affaires important en raison des liens commerciaux qui unissent nos deux pays, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires, d'Air Canada. Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Aeromar, car il nous permet d'offrir à nos clients un accès pratique à un plus large éventail de destinations partout au Mexique. De plus, cette entente fait progresser notre stratégie de renforcement de nos grandes plaques tournantes canadiennes au moyen du trafic de correspondance. Nous sommes impatients d'approfondir notre partenariat avec Aeromar, dans l'intérêt des clients des deux transporteurs. »

« Aeromar est honorée de ce partenariat avec Air Canada, membre cofondateur du réseau Star Alliance et transporteur très respecté pour son service réputé, son parc aérien moderne, ses innovations commerciales et son vaste réseau mondial. Nous sommes ravis de contribuer à étendre sa portée au Mexique, a ajouté Fabricio Cojuc, chef du Réseau, d'Aeromar. Le Canada et le Mexique ont noué des liens commerciaux et touristiques très solides dont la croissance est grandement favorisée par le transport aérien. Nous nous attendons à ce que notre collaboration se développe rapidement et nous sommes reconnaissants de la confiance et de l'engagement d'Air Canada à l'égard d'Aeromar. En tant que principale société aérienne régionale du Mexique, Aeromar continue d'ajouter de la valeur pour les clients en élargissant son portefeuille d'accords interlignes avec des transporteurs de classe mondiale comme Air Canada. »

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez le Portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients sont responsables de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le transporteur national du Canada, la plus grande société aérienne au pays à exploiter des services intérieurs et internationaux et un membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement mondial de transporteurs aériens. C'est, en Amérique du Nord, la seule société aérienne d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles décernée par la firme de recherche indépendante britannique Skytrax qui, en 2021, lui a aussi attribué les prix du Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, du Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, du Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord et du Transporteur par excellence face à la COVID-19. Également en 2021, Air Canada a été proclamée Meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord par la revue Global Traveler pour la troisième année de suite. En janvier 2021, Air Canada s'est vu conférer par l'APEX la certification de niveau diamant pour son programme de biosécurité Air Canada SoinPropre+, créé pour gérer la COVID-19. C'est la seule société aérienne au Canada à atteindre l'échelon le plus élevé de l'APEX. Air Canada s'est donné un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Pour de plus amples renseignements, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

À propos d'Aeromar

Fondée il y a 34 ans, Aeromar est la principale société aérienne régionale du Mexique. Elle compte à l'heure actuelle 17 destinations intérieures et 4 internationales : Mexico, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Ciudad Victoria, Colima, Guadalajara, Ixtapa-Zihuatanejo, Ixtepec, Monterrey, Mazatlán, Piedras Negras, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, San Luis Potosí, Tepic, Villahermosa, Laredo (Texas), McAllen (Texas), La Havane (Cuba) et Flores (Guatemala).

Les clients d'Aeromar vivent une expérience de voyage tout confort et fiable. Le transporteur concrétise la promesse liée à la marque par un délai de dépôt de bagages et d'enregistrement inférieur à 15 minutes. En outre, la franchise de bagage de cabine s'établit à un maximum de 10 kg et des collations et des boissons sont offertes gracieusement à bord.

Les biturbopropulseurs de la série 600 d'ATR qu'exploite Aeromar comptent parmi les plus modernes du Mexique et se caractérisent par leur respect de l'environnement en raison de leurs faibles émissions sonores et polluantes. Par ailleurs, Aeromar a reçu la certification IOSA (audit sur la sécurité opérationnelle de l'IATA), ce qui atteste sa conformité aux normes de qualité, de fiabilité et de sécurité les plus élevées du secteur du transport aérien à l'échelle mondiale.

