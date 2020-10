Air Canada: le PDG Calin Rovinescu annonce son départ à la retraite

Montréal (awp/afp) - Le PDG d'Air Canada, Calin Rovinescu, en poste depuis près de 12 ans et qui avait contribué à redresser la compagnie menacée de faillite en 2004, va partir à la retraite au début de l'an prochain, a annoncé vendredi l'entreprise.

M. Rovinescu, 65 ans, quittera la première compagnie aérienne du Canada le 15 février, au terme de son exercice fiscal. Il avait mis la touche finale à un plan post-pandémie, qui a entraîné la suppression de la moitié des quelque 38.000 postes salariés de l'entreprise.

La pandémie "a indéniablement décimé l'industrie mondiale du transport aérien", a déclaré le PDG sortant, qui sera remplacé à ce poste par Michael Rousseau, directeur général adjoint et chef des finances de la compagnie.

M. Rovinescu s'est félicité qu'Air Canada soit entré dans cette pandémie "en bien meilleure santé que la plupart des autres sociétés aériennes dans le monde".

Pour atténuer les contrecoups de la crise actuelle, Air Canada a levé ces derniers mois plus de 6 milliards de dollars de liquidités sur les marchés et réduit considérablement son réseau mondial et national, ainsi que son parc aérien.

Air Canada a aussi fortement révisé à la baisse, de 720 à 190 millions de dollars canadiens (465 à 122 millions d'euros), son offre d'achat sur le voyagiste Air Transat, dont l'échéance a été repoussée au 15 février. Cette transaction doit être approuvée par les autorités de la concurrence du Canada et de l'Union européenne.

PDG depuis avril 2009, Calin Rovinescu a été associé de près à des moments-clé d'Air Canada depuis plus de 30 ans, notamment lors de sa privatisation comme société d'Etat en 1988-89. Il a également piloté la restructuration de la compagnie en 2003-2004 dans le sillage des événements du 11 septembre 2001.

