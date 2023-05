Air Canada revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice de base pour l'année en cours en raison de la forte demande

Cette décision intervient alors que l'assouplissement des restrictions a stimulé la demande de voyages d'agrément et de voyages internationaux, aidant les transporteurs à atténuer les pressions sur les coûts, même si la hausse de l'inflation rend les activités de loisirs plus onéreuses.

Le plus grand transporteur du Canada a déclaré qu'il s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) pour 2023 se situe entre 3,5 et 4,0 milliards de dollars, en hausse par rapport aux prévisions antérieures d'environ 2,5 à 3,0 milliards de dollars.

En février, Michael Rousseau, chef de la direction d'Air Canada, a déclaré que la demande de voyages d'agrément et de visites d'amis et de parents compensait la baisse de la demande des voyageurs d'affaires.

Le transporteur a déclaré qu'il s'attendait à ce que sa capacité en 2023 augmente d'environ 23 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 90 % des niveaux d'avant la pandémie, mais en baisse par rapport aux 24 % prévus précédemment.