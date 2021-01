Air Canada supprime environ 1.900 emplois

Montréal (awp/afp) - La compagnie aérienne Air Canada a annoncé mercredi qu'elle allait supprimer environ 1.900 nouveaux emplois après les nouvelles restrictions de voyage imposées par le gouvernement canadien pour enrayer la propagation du coronavirus.

Ces suppressions d'emplois toucheront "environ 1.700 employés, sans compter plus de 200 employés des transporteurs Air Canada Express également visés" (le service de liaisons régionales), a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Depuis le début de la pandémie du Covid-19, la compagnie a dû supprimer quelque 20.000 emplois, soit plus de 50% de son personnel.

En outre, le réseau d'Air Canada va être de nouveau réduit, à hauteur de 25% pour le premier trimestre 2021.

Ces décisions ont été prises en raison des nouvelles exigences d'Ottawa: depuis la semaine dernière, les passagers aériens âgés de 5 ans et plus doivent présenter un test négatif au Covid-19 datant de moins de trois jours pour embarquer dans un avion à destination du Canada.

Cette mesure a été prise après que les médias ont révélé que plusieurs responsables politiques provinciaux se trouvaient en vacances à l'étranger, suscitant la polémique au pays alors que les autorités publiques déconseillent les voyages.

Elle s'ajoute à la quarantaine obligatoire de 14 jours que doivent respecter voyageurs arrivant au pays, qu'ils soient Canadiens ou non.

Les frontières terrestres du Canada demeurent fermées depuis mars aux étrangers, à l'exception de ceux dont la présence sur son territoire est jugée essentielle.

En outre, plusieurs provinces, dont le Québec et l'Ontario, imposent un confinement depuis la période des fêtes qui a entraîné des records de cas quotidiens.

"Depuis la mise en oeuvre par les gouvernements fédéral et provinciaux de ces restrictions de voyage renforcées et d'autres mesures, en plus de l'obligatoire de quarantaine en vigueur, nous avons constaté les répercussions immédiates sur les réservations à brève échéance", a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale d'Air Canada.

L'entreprise, à l'instar de celles du secteur aérien, fait face à une chute des passagers transportés (-88% au troisième trimestre par rapport à l'an dernier) et à une baisse de ses revenus.

Air Canada et WestJet, la deuxième compagnie aérienne du Canada, sont en discussion depuis plusieurs mois avec Ottawa pour un plan d'aide du gouvernement canadien.

afp/rp